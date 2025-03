DRAMMA A PREMANA: 55ENNE TROVATO MORTO IN UNA ZONA IMPERVIA

Data pubblicazione 21 Marzo 2025

PREMANA – l corpo senza vita di un uomo di 55 anni è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, venerdì, in una zona impervia tra il ristoro ‘Giabi’ e la località di Mosnico.

Sul posto il Soccorso Alpino, mobilitata ambulanza della Croce Rossa locale e un’automedica. Allertati anche i Carabinieri.

Mentre non sono ancora state chiarite le dinamiche del decesso dell’uomo, emerge che non si tratterebbe di un premanese. La nostra redazione è al lavoro per approfondire la notizia, aggiornamenti in questa stessa pagina non appena saranno disponibili.

RedCro