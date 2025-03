‘DRUG VALLEY’, SEI VALSASSINESI DA TESTIMONI A INDAGATI: VERSIONI CAMBIATE PER PAURA DEL BOSS ALBANESE?

Data pubblicazione 21 Marzo 2025

LECCO – Avrebbero dichiarato di aver subito minacce alcuni valsassinesi durante le indagini – e le loro dichiarazioni in aula, differenti dalla precedenti, sono state acquisite dalla Procura.

La posizione di sei testimoni, tutti valsassinesi, nel processo che vede imputato l’albanese, S.B., detto Miri, con l’accusa di spaccio in Valsassina nell’operazione “Drug Valley”, è ora al vaglio delle Procura per presunta falsa testimonianza. Erano stati chiamati a deporre nel processo, e hanno chiesto un divisorio per non essere riconoscibili dall’imputato, poi avrebbero ritrattato le…

