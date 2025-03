Data pubblicazione 24 Marzo 2025

BARZIO – Pubblicato il bando per la concessione del centro sportivo comunale di Barzio in località Conca Rossa. L’area comprende quattro campi da tennis, spazio verde da destinare ad altre attività ed un locale bar/ristorante. Si trova in via Provinciale, in prossimità del palazzetto dello sport e dei parcheggi serviti dal bus navetta per i Piani di Bobbio, e in breve verrà raggiunta dalla pista ciclopedonale della Valsassina.

La concessione avrà durata di 15 anni e il gestore realizzerà investimenti strutturali atti a migliorare l’attrattività del centro sportivo – spiega il sindaco Andrea Ferrari -. A fronte di un canone annuo di cento euro (oggetto di rialzo in sede di gara) il gestore dovrà convertire i due campi da tennis sintetici in campi da padel e pickleball e realizzare la relativa copertura per rendere praticabile lo sport tutto l’anno, investimenti del valore di circa 200 mila euro. Inoltre si impegna a manutenere i restanti campi in terra rossa e a garantire l’attività del bar/ristorante per almeno dieci mesi all’anno.

Altre proposte migliorative sono a discrezione del candidato gestore del centro sportivo e saranno valutate con punteggio dalla commissione di gara. A titolo esemplificativo si valuteranno positivamente proposte ricreative per giovani e famiglie, la creazione di un’area giochi per bambini e/o di un’area ludico-sportiva, la posa di una struttura informativa turistica e di un pit-stop per biciclette ed e-bike, etc.