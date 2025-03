CALCIO, BEN FATTO CORTENOVA! 3-1 IN RIMONTA SUL BARZANÒ

CORTENOVA – Continua la striscia positiva del Cortenova, che regola anche la pratica Barzanò dopo una partita giocata a ritmi non elevatissimi. Una vittoria in rimonta segnata dalle “3 G” di Garagnani, Galli e Gildo Ciresa, autori delle marcature che hanno deciso match.

Le prime conclusioni verso lo specchio della porta sono di Gritti e Garagnani, i cui tiri al volo di sinistro sono respinti dal portiere. A passare in vantaggio sono però gli ospiti, che al primo affondo al 38′ colpiscono la difesa gialloblu: Fontana parte bene su un lancio lungo dalle retrovie e col mancino fulmina Fazzini, portando avanti i brianzoli. La reazione del Cortenova è però immediata: Garagani raccoglie un pallone al limite dell’area e di precisione batte l’estremo difensore del Barzanò pareggiando i conti al 40′. Nel finale del primo tempo, gli ospiti rischiano di tornare in vantaggio con una mischia in area che pallone carambolare sull’incrocio dei pali dopo che Fazzini aveva mirahttps://www.valsassinanews.com/wp-admin/admin.php?page=metaslidercolosamente respinto un primo tiro a botta sicura.

Nella ripresa il Cortenova prende in mano il pallino del gioco e, seppur senza spingere particolarmente, conduce la gara senza rischiare alcunché. Al 52º Galli calcia di potenza dai 30 metri e la traiettoria velenosa beffa il portiere del Barzanò completando la rimonta del Cortenova (video sotto). Da lì in poi è dominio gialloblu, che sfiorano il vantaggio in un altro paio di occasioni. Prima la traversa ferma il destro di Garagnani, poi il portiere si supera sul tiro dal limite dell’area di Pomi. All’85º calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di Gildo Ciresa, difensore goleador al settimo centro stagionale (video sotto).

Può così esultare la squadra di mister Tantardini che si prende altri tre punti preziosissimi in vista dei play-off di categoria.

Da segnalare, in questa importante vittoria per la squadra, l’esordio in prima squadra del classe 2007 Erik Sanelli.

