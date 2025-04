AHI, CORTENOVA! GRITTI E BOMBER CIRESA SQUALIFICATI PER IL MATCH DECISIVO

CORTENOVA – Brutta ( e doppia) gatta da pelare per il Cortenova in vista della gara decisiva per il campionato di Seconda categoria, girone L. Contro l’Audace Osnago, seconda forza del campionato, domenica i gialloblu saranno infatti privi di Gabriele Gritti e Gildo Ciresa – elementi importanti della rosa di mister Tantardini (a destra).

I due sono stati infatti squalificati, entrambi per una giornata, che sconteranno proprio il prossimo 13 aprile in quella che si configura come la sfida-spareggio per conseguire l’ultimo posto valido nei playoff per la promozione.

Particolarmente pesante l’assenza di Ciresa, che oltre ad essere un autentico “pilastro” della retroguardia figura anche come il bomber della formazione valsassinese con le sue otto marcature.

In ogni caso, il Corte farà ancora una volta di necessità virtù e proverà comunque ad accedere agli spareggi per la Prima categoria; raggiungerli comporta avere meno di dieci punti di distanza dalla diretta contendente e dunque il team della Valle deve mantenere una distanza massima di nove punti dall’Osnago (oggi lontano dieci lunghezze).

Cortenova-Osnago si gioca domenica alle 15:30. All’ andata ebbero la meglio i brianzoli , che trionfarono 4-2 a Bindo, a conclusione di un match equilibratissimo.

La cronaca dell’importantissimo match sarà come sempre sulle pagine di VN, al termine dell’incontro.

RedSpo

–

LEGGI ANCHE: