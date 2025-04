PD: “BANDO DISSESTI, NESSUN COMUNE LECCHESE FINANZIATO DALLA REGIONE”

LECCO – “Nemmeno un comune lecchese finanziato con il bando dissesti della Regione Lombardia, è incredibile!”. Reagisce così Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale Pd, alla comunicazione dell’assessore regionale agli enti locali, montagna e risorsa idrica Massimo Sertori in merito all’esito del bando dissesti 2024.

“Avevamo letto il sottosegretario Piazza mettere le mani avanti e abbiamo capito che qualcosa non andava per il verso giusto. Ma vogliamo vederci chiaro, perché decine di comuni lecchesi, comuni montani e con situazioni di dissesto importanti, hanno partecipato al bando e mi risulta davvero curioso che nessuno avesse i criteri per essere tra quelli finanziati. Ma farò i necessari approfondimenti, per capire come è stata fatta la selezione delle domande”, ha dichiarato Fragomeli.