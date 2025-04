BALLABIO – Il tunnel sulla “Nuova Lecco-Ballabio” è stato chiuso oggi, sabato, per mezz’ora circa nel tratto in discesa verso il capoluogo. La causa dell’interruzione della circolazione è stata individuata in un camion che era andato in avaria proprio mentre percorreva una delle gallerie del collegamento veloce tra Valsassina e pianura.

Tutto risolto abbastanza rapidamente con la rimozione dell’automezzo.

RedCro