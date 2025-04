CREMENO, CANE IN GRAVI CONDIZIONI SALVATO DALLE GUARDIE ZOOFILE ENPA

CREMENO – Nella giornata di domenica 12 aprile, il Nucleo Guardie Zoofile E.N.P.A. Lecco è intervenuto nel Comune di Cremeno a seguito di segnalazioni riguardanti presunti maltrattamenti ad animali.

L’intervento si è svolto in un’abitazione privata situata al secondo piano, dove è stato rinvenuto un cane detenuto stabilmente su un balcone di circa 1 metro per 5 metri, in condizioni di estrema magrezza. L’animale “presentava evidenti lesioni cutanee diffuse su tutto il corpo, indice di gravi sofferenze e trascuratezza”.

A seguito dell’accertamento delle condizioni critiche, il cane è stato immediatamente posto sotto sequestro e trasferito, per ricevere le cure veterinarie necessarie, al Canile Sanitario ATS, grazie anche ai mezzi forniti dalla ditta convenzionata per l’accalappiamento cani.

E.N.P.A. sottolinea ancora una volta “l’importanza della sinergia operativa tra il Nucleo Guardie Zoofile E.N.P.A. Lecco e il Dipartimento Veterinario ATS, una collaborazione preziosa e determinante per affrontare efficacemente le situazioni complesse che riguardano il benessere animale”.

Il Nucleo “prosegue il proprio impegno quotidiano nel monitoraggio e nella tutela degli animali sul territorio, rinnovando l’appello alla cittadinanza affinché segnali tempestivamente eventuali situazioni di maltrattamento o disagio”.

Per informazioni o segnalazioni:

NUCLEO GUARDIE ZOOFILE Sezione di Lecco

Ufficio Stampa Nucleo Lecco

Email: ggzz.lecco@enpa.org