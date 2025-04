CALCIO LECCO, VALENTE: “NESSUN ESPERIMENTO, A CALDIERO PER VINCERE”

LECCO – A due giorni dalla sfida esterna contro il Caldiero Terme, valida per la 37ª giornata del girone A di Serie C e in programma venerdì 18 aprile alle 20, parla il tecnico della Calcio Lecco, Federico Valente. Un march che arriva dopo la conquista aritmetica della salvezza, grazie al 2-1 contro l’Albinoleffe e ad altri risultati favorevoli.

Nonostante questo, mister Valente non intende fare esperimenti. “Vogliamo andare sul campo del Caldiero per vincere – dice l’allenatore – La partita deve darci l’energia e la carica per chiudere in bellezza la stagione. Altrimenti non passerei bene Pasqua”. Capitolo portieri. “Penso che tutti si devono guadagnare una chance di giocare, poi c’è anche il discorso dei diffidati. Lì faremo dei calcoli e poi vedremo chi scenderà in campo insieme al preparatore Carlo Zotti. Non diamo certezze a loro perché non è il momento. Si tratta di un ruolo ‘speciale’, io sono un ex portiere e lo so”.