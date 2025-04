A DISPOSIZIONE LE MALGHE DI CASARGO, DOMANDE FINO AL 21 APRILE

CASARGO – Il Comune di Casargo mette a disposizione le malghe del proprio territorio comunale per la prossima stagione di monticazione: le malghe disponibili sono Chiarelli, Giumello-Chiaretto, Sasso Dirotto-Ombrega e Paglio, per un totale di 20mila metri quadrati.

Le malghe saranno assegnate in affitto ai residenti nel Comune da almeno cinque anni, con priorità per quelli delle frazioni di Indovero e Narro per l’alpeggio di Giumello-Chiaretto e per i residenti di Casargo per gli altri alpeggi, purché svolgano attività zootecnica con bestiame di proprietà da almeno sei mesi.

Il diritto di uso civico, gratuito per principio, deve essere esercitato dal capofamiglia, che garantisce il rispetto dei diritti per tutti i membri del nucleo familiare. L’uso del pascolo può essere limitato per garantire la conservazione dei fondi rustici e la tutela dell’ambiente naturale, evitando abusi o degrado.

Le domande devono essere presentate entro lunedì 21 aprile, a mano all’ufficio protocollo o via Pec all’indirizzo comune.casargo@pec.regione.lombardia.it.