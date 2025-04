SETTIMANA AUTENTICA NEL DECANATO DELLA VALSASSINA, TUTTE LE FUNZIONI

VALSASSINA – Grazie alla collaborazione delle varie Comunità/Unità Pastorali della Valsassina, pubblichiamo gli orari delle funzioni religiose della Settimana Santa (o Settimana Autentica) e gli orari delle messe pasquali e dell’Angelo. Si ricorda che il Venerdi Santo è di magro e digiuno. Praticare penitenza significa osservare il digiuno, incrementare le preghiere e la carità, ognuno come può e secondo il suo stato.

Anticamente la settimana santa si chiamava infatti “autentica”. Questa denominazione, tuttora mantenuta nel rito ambrosiano, ci aiuta a comprendere che la santità di Dio Padre si svela “autenticamente” – cioè realmente, pienamente – nella verità della vita del Figlio Gesù Cristo che muore e risorge per noi. Il Triduo Pasquale, ricco di riti e celebrazioni, costituisce per i cristiani il cuore della liturgia in quanto memoriale dell’essenza della fede in Gesù Cristo morto e risorto.

COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE

Messe aggiornate a Pasqua 2025

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DEI MONTI

Messe Aggiornate a Pasqua 2025



DOMENICA DI PASQUA 20 APRILE 2025

ore 07,00 BARZIO

ore 08,00 CARMELO

ore 08,30 BAIEDO – CASSINA – MOGGIO

ore 10,00 MOGGIO – PASTURO

ore 10,30 BARZIO – MAGGIO

ore 11,00 COLMINE s. Pietro

ore 11,30 CREMENO – MOGGIO

ore 12,00 BARZIO – MOGGIO ARTAVAGGIO

ore 17,30 CREMENO (loc. NOCCOLI) – MOGGIO

ore 18,00 BARZIO – MAGGIO – PASTURO

ore 18,30 MOGGIO

ore 19,15 CONCENEDO



LUNEDÌ 21 APRILE 2025 DELL’ANGELO



ore 08,00 CARMELO

ore 10,00 MAGGIO – MOGGIO – PASTURO

ore 10,30 BARZIO

ore 11,30 MOGGIO – COLMINE

ore 12.00 ARTAVAGGIO

ore 17:00 CREMENO SAN GIORGIO

ore 17,30 MOGGIO

ore 18,00 BARZIO

ore 18,30 MOGGIO

UP CASARGO, MARGNO, CRANDOLA E VEGNO

Messe Aggiornate a Pasqua 2025

Giovedì Santo 17 aprile 2025

– Casargo Ore 17.00: Accoglienza Oli Santi

– S. Martino Ore 17.00: S. Messa in Coena Domini

– Margno Ore 20.30: Lavanda dei piedi e S. Messa in Coena Domini

– Casargo Ore 20.30: Lavanda dei piedi S. Messa in Coena Domini

Venerdì Santo 18 aprile 2025

– Margno Ore 15.00: Celebrazione della Passione e a seguire coroncina delle Divina Misericordia

– Casargo Ore 15.00: Celebrazione della Passione

– S. Martino Ore 17.00: Celebrazione della Passione

– Da Crandola a Margno Ore 20.15: Via Crucis con processione

Sabato Santo 19 aprile 2025

Veglia Pasquale:

– Margno Ore 15:00 Coroncina della Divina Misericordia

– S. Martino Ore 17.00

– Margno Ore 20:30

– Casargo Ore 20:30

S. Pasqua Domenica 20 aprile 2025

S. Messe:

– Crandola Ore 8.45

– Casargo Ore 10.00

– Margno Ore 11.00

– Pian delle Betulle Ore 12.15

– Margno ore 15:00 Coroncina della Divina Misericordia

– Vegno ore 17.00

– Casargo Ore 18.00

Lunedì dell’Angelo 21 Aprile 2025

– Margno Ore 15 Coroncina della Divina Misericordia

– Crandola Ore 09:00

– Casargo Ore 10.00 e Ore 18:00

– Margno Ore 11.00

UP PREMANA E PAGNONA

Messe Aggiornate a Pasqua 2025

Domenica 20 APRILE 2025: Pasqua nella Risurrezione del Signore

– S. Messa a Premana: ore 08.00



Al termine della S. Messa delle ore 08.00 recita delle Lodi.

– S. Messa a Premana: ore 11.00 solenne



– S. Messa a Premana: ore 18.00

A Pagnona:

S. Messa solenne alle ore 10.00

Lunedì 21 APRILE 2025 dell’Angelo



– S. Messa a Premana: Ore 11.00 e Ore 20.00 S. Messa.

– S. Messa a Pagnona: Ore 10.00 S. Messa