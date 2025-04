CALCIO LECCO, VALENTE: “VOGLIAMO CHIUDERE CON UNA VITTORIA”

LECCO – Venerdì alle 16:30, al Rigamonti-Ceppi, è in programma l’ultima sfida casalinga per la Calcio Lecco, ormai a salvezza raggiunta. L’avversaria è l’Atalanta U23 e il tecnico Federico Valente e i suoi vogliono congedarsi con un successo davanti al proprio pubblico.

“Sono felice di avere la salvezza in tasca da due settimane. Sarebbe stato difficile arrivare all’ultima gara non salvi – dice Valente – Scenderemo in campo per dimostrare cosa sappiamo fare, io pretendo qualità e intensità dai ragazzi. Dopo aver rivisto la partita di venerdì non devo farmi condizionare dal risultato, con tre palle-gol non abbiamo fatto poi così male. Ma anche i ragazzi non erano contenti della prestazione e per questo vogliono riscattarsi“.

“In casa nostra ci sarà un motivo se gli avversari faticano – prosegue Valente – Abbiamo il sintetico e sono due sport diversi, chi viene qui trova un campo diverso. Io sono qui anche per trovare delle soluzioni per la prossima stagione, trovare un campo in erba per andare fuori una-due volte è nei nostri pensieri”.