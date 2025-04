NAMELESS FESTIVAL 2025: L’ULTIMA VOLTA ALLA PONCIA DI ANNONE

ANNONE BRIANZA – Dal 31 maggio al 2 giugno arriva il Nameless Festival , l’ultima edizione alla Poncia di Annone Brianza. Il celebre evento, punto di riferimento per la musica elettronica e urban in Italia, si prepara a salutare l’area che lo ha accolto dal 2022, prima di trasferirsi altrove a causa di limiti strutturali che non consentono una pianificazione a lungo termine. Come spiegato dal fondatore Alberto Fumagalli, la necessità di trovare una nuova sede è ormai inevitabile per garantire la continuità e la crescita del festival.

L’edizione 2025 si annuncia tra le più attese dell’estate, grazie a una line up di respiro globale. Sabato 31 maggio si esibiranno, tra gli altri, Armin van Buuren, Oliver Heldens, Dirtyphonics, Gorgon City, Tchami e Shermanology. Domenica 1° giugno sarà la volta di Martin Garrix, Don Diablo, Malaa, Merk & Kremont e Flowdan come special guest. Il lunedì vedrà protagonisti The Chainsmokers insieme ad altri artisti di fama internazionale.