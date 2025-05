L’EROSIONE SVELA UNA DISCARICA INTERRATA SUL PIOVERNA A INTROBIO

Egregi,

Sono un escursionista che stamattina ha lasciato la sua macchina in via alle Prade Bassa a Introbio, sotto la provinciale, per fare una camminata lungo il Pioverna. Arrivato poco prima del Ranch la Pistolina, sono salito lungo l’argine del Pioverna e ho continuato in direzione sud. A circa 150 metri a valle del ranch c’è una staccionata in legno e ho deciso incuriosito di saltarla per vedere il torrente.

La sponda è erosa per circa 60 metri… Sono rimasto allibito e scioccato. A causa dell’erosione spondale vi sono ovunque rifiuti interrati che pian piano finiscono nel Pioverna: sacchi neri, bottiglie, ferri, plastica, materiale edilizio etc… Un colpo all’occhio e al cuore…

Per poter fare le foto son sceso nel Pioverna con un po’ di difficoltà causa la pendenza della scarpata e da lì ancor più devastante è stato vedere quanti rifiuti stiano emergendo dalla terreno della scarpata per circa 60 metri di lunghezza. Una vera e propria emergenza ambientale perché tutto poi finisce nel Pioverna.

Porgo distinti e cordiali saluti.

Lettera firmata