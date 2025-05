TUTTI I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA DI SAN MAURO A CORTENOVA

CORTENOVA – Estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi 2025 per la festa di San Mauro, a Cortenova: ad aggiudicarsi l’ambito primo premio, un bancale di Salzburgpellet offerto da Silvano Casati di Introbio, è il tagliando 3088. Seguono il numero 675 per una pentola in rame fornita da Osvaldo Pavoni di Taceno e il biglietto 3445 per una cassetta degli attrezzi professionale Rexta offerta da Officine Celsi di Cortenova.

A seguire i restanti primi 10 premi:

Apple Watch – Gamma3 Cesana Brianza – 2018

– Gamma3 Cesana Brianza – Stihl Aspiratore a batteria in kit – Ferramenta Start-Taceno – 3441

– Ferramenta Start-Taceno – Smart TV HD 24″ Sinudyne – Punto Media Introbio – 2606

– Punto Media Introbio – Maglieria Donna – La Profumeria Introbio – 812

– La Profumeria Introbio – Buono pranzo x6 persone – Trattoria Mulino Cortenova – 3213

– Trattoria Mulino Cortenova – Buono pranzo x4 persone – Rifugio Tavecchia Val Biandino – 2514

– Rifugio Tavecchia Val Biandino – Buono pranzo x4 persone – Rifugio A. Bogani – 2130

L’elenco completo dei vincitori è consultabile qui sotto.

Gli organizzatori hanno inoltre comunicato i vincitori delle gare di stima: per la lunghezza del salame, di 110,5 centimetri, gli Alpini, N. Pasetti e Raffo; per il peso della forma di formaggio, di 5,484 chilogrammi, Luca Acquistapace.

Per il ritiro dei premi è necessario contattare i seguenti numeri: 3773459445 (Whatsapp Associazione) – 3498161497 (Andrea) – 3489214284 (Paolo) – 3476770597 (Corrado).