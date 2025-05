BASKET ASD VALSASSINA: NUOVI ORARI E PORTE APERTE A CHI VUOLE PROVARE

VALSASSINA – Da martedì 6 a giovedì 22 maggio l’ASD Sport Valsassina entra nel clima della prossima stagione sportiva con i nuovi orari di allenamento, già suddivisi per categorie 2025/26.

I gruppi si allenano il martedì e il giovedì, secondo questa pianificazione:

Scoiattoli FIP (nati 2017–2019): 17.15 – 18.15

(nati 2017–2019): 17.15 – 18.15 Under 12 CSI (nati 2014–2016): 18.15 – 19.15

(nati 2014–2016): 18.15 – 19.15 Under 14 CSI (ragazzi nati 2012–2013 – ragazze nate 2011-2012-2013): martedì 19.15 – 20.45 | giovedì 19.15 – 20.30

Un’ottima occasione per chi fa già parte della squadra e un momento perfetto per chi vuole provare. Bambini e ragazzi possono invitare amici e conoscenti: il campo è aperto a tutti. Prosegue intanto anche il corso di Microbasket, dedicato ai più piccoli, con incontri ancora per tutti i lunedì di maggio. E per chi è nato nel 2017 o 2018, c’è la possibilità di partecipare agli Open Day della categoria Scoiattoli: un primo passo divertente nel mondo del basket.

Gli allenamenti si svolgono alla palestra di Viale della Vittoria 5, Introbio.

Una volta conclusa la stagione a maggio, l’ASD Sport Valsassina ha in programma una serie di appuntamenti all’aperto, ancora in fase di definizione, nei campetti della zona. In particolare:

a Primaluna , dove l’amministrazione comunale si è impegnata a sostituire i canestri per rendere il campo più funzionale;

, dove l’amministrazione comunale si è impegnata a sostituire i canestri per rendere il campo più funzionale; a Introbio, sia nel campetto delle scuole medie, dove la nostra associazione ha appena installato delle retine in acciaio, sia nei giardinetti di Viale della Vittoria, dove l’ASD Sport Valsassina ha donato un canestro per i più piccoli, che sarà presto posato dall’amministrazione comunale sull’area in cemento dell’ex pista di skate.

Sport, gioco e accoglienza aspettano tutti in palestra – e presto anche all’aperto.

Per informazioni:

329 4938099

www.valsassinasport.it