SPARITA DALLA COLONIA DI BARZIO LA GATTA WITCH, L’APPELLO

CORTENOVA – È scomparsa da martedì 29 aprile Witch, una delle gatte della colonia in via privata Gaggio a Barzio, all’ingresso del bosco.

Le ragazze che lavorano nella colonia sono preoccupate perché non si allontana mai più di tanto e non è mai mancata all’orario della pappa. È una gatta tricolore, randagia e sterilizzata. Non è abituata al contatto umano e non si lascia toccare.

Se qualcuno dovesse averla vista o avere qualche informazione può chiamare o mandare un messaggio al 3349700922.

Per qualsiasi informazioni utile è possibile chiamare o mandare un messaggio al 3349700922 o scrivere alla nostra mail info@valsassinanews.com