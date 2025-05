MERCATO DI BALLABIO, IN ARRIVO 3 BANCARELLE PER TUTTO L’ANNO

BALLABIO – Una piccola ma importante rivoluzione è in arrivo per i Ballabiesi, storicamente abituati ad avere il mercato solo nel periodo estivo: a partire da martedì 13 maggio vi saranno 3 bancarelle per tutto l’anno solare.

Si tratta della novità introdotta dal nuovo Regolamento per il Mercato voluto e approvato dall’amministrazione comunale che istituisce la figura dei “posteggi isolati” per alcune tipologie di bancarelle specifiche definite dalla giunta comunale …

