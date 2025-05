VAM RACE MOGGIO: DUE APPUNTAMENTI CON POKER DI MAGLIE PROVINCIALI

MOGGIO – Quattro maglie provinciali nel doppio appuntamento agonistico per i bikers della Vam Race di Moggio.

Nella giornata del 1º maggio, alcuni atleti della Vam si sono recati a Cuasso al Monte (Va) per partecipare al cross country valido come Top Class regionale. Bottino esaltante per la società di Moggio, con Ivan Testa che vince tra i master 5 (50/54), e sul gradino più alto del podio, sale anche Silvio Olovrap, il migliore tra i master 6 (55/59).

Sul podio sale anche Stefano Bonacina, biker giunto secondo tra i master 3 (40/44).

Spazio, domenica 4 maggio, alla gran fondo della Lake Bike Como Marathon, prova del circuito della Coppa Lombardia, nonché prova unica del campionato provinciale Fci di Lecco di specialità.

Poker di maglie provinciali per i quattro atleti in gara. Grande prova di Stefano Bonacina, che chiude sedicesimo assoluto, terzo nei master 3 (40/44) vincendo il titolo provinciale. Al 41^ posto assoluto chiude Silvio Olovrap, trionfatore nella sua categoria dei master 6 (55/59) indossando la maglia provinciale. Nei cento assoluti (84^) Serafino Calcagni, dodicesimo nei master 2 (35/39) il migliore dei lecchesi al via. Bene anche Elio Crippa (118^), diciassettesimo nei master 4 (45/49) premiato come campione provinciale di specialità.