XXXI GIIR DI MONT, APERTE LE ISCRIZIONI PER LA DOPPIA SFIDA A PREMANA

PREMANA – Trentun anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri. Ma il Giir di Mont non smette di alzare l’asticella. L’edizione XXXI in programma il 26 e 27 luglio sarà anche quest’anno un appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna. Oltre alla conferma della classica 32 Km nel circuito iridato targato WMRA, sabato 26 luglio andrà in scena il Giir di Mont Uphill, che, come nel 2022, sarà teatro sia del Campionato Italiano FIDAL come prova unica e decisiva Only Up, sia della World Mountain Running Cup come prova Short Uphill. Sarà un fine settimana destinato a spiccare negli highlights della ricca stagione del mountain running.

L’inconfondibile atmosfera degli alpeggi, l’abbraccio del pubblico lungo ogni metro di sentiero, la solidità di un’organizzazione che coinvolge centinaia di volontari e la storia che si respira ad ogni passo, fanno del Giir di Mont molto più di una gara: è una celebrazione della montagna, dello sport e delle persone che lo rendono vivo. Ad alzare ancor di più il valore dell’edizione 2025, sarà il Giir di Mont Uphill, che sabato 26 luglio metterà a confronto i migliori specialisti italiani e stranieri della specialità della corsa in montagna con una intensa traccia solo in salita. In un’unica gara il pathos sarà altissimo. In palio ci sarà l’assegnazione dei titoli italiani FIDAL assoluti e a squadre per le categorie junior, senior e promesse con la prova unica Only up, e la gara senior, aperta anche agli atleti stranieri, è inserita nel calendario della WMRA World Mountain Running Cup per la categoria Short Uphill, confermando Premana come punto di riferimento del mountain running italiano e mondiale, anche per le “emozioni verticali”. Spettacolo garantito dunque, con i migliori italiani e gli atleti élite del circuito WMRA a scalare i poco meno di 8 km di tracciato fino all’arrivo all’Alpe Solino a 1618 mt, dove il panorama farà da padrone lasciando senza fiato atleti, tifosi e tutti gli amanti della montagna che vorranno vivere il Giir di Mont Uphill.

Domenica 27 luglio sarà il momento della distanza regina, il Giir di Mont 32 km, la gara che ogni anno assegna il Trofeo Banca della Valsassina, e ancora una volta inserita nel calendario della WMRA World Mountain Running Cup per la categoria Long Distance. La classicissima di fine luglio è ormai diventata una pietra miliare per ogni appassionato di mountain running, regalando emozioni uniche nel cuore di chi la vive. Storica ma anche durissima con i suoi 32 km caratterizzati da tre aspre salite e altrettante discese tecniche e con 2700 mt di dislivello positivo, conquista atleti e pubblico attraversando i tredici orgogliosi alpeggi premanesi in un clima di passione travolgente, che si può respirare solo sulle creste delle montagne di questo angolo magico delle Prealpi Orobiche a pochi passi dal Lago di Como.

Per alzare ancora di più il livello della sfida, a Premana le prestazioni degli atleti italiani in gara nella Uphill e nella 32 Km, saranno sotto la lente d’ingrandimento del Coach della Nazionale Italiana di Corsa in Montagna Paolo Germanetto, impegnato nella selezione dei componenti del team che rappresenterà l’Italia ai prossimi World Mountain & Trail Running Championship, in programma a Canfranc Pireneos in Spagna dal 24 al 28 settembre.

Insieme alle gare di massimo livello non mancherà il Giir di Mont 18 km, con un tracciato più accessibile ma pur sempre spettacolare, con 1100 mt di D+. Con lo stesso punto di partenza e arrivo della “gara regina” ma con uno sviluppo comprendente solo la salita fino all’Alpe Deleguaggio e la discesa finale. Senza cancelli orari, la traccia offre ai runners di qualsiasi livello di preparazione l’esperienza premanese più autentica. Per completare la festa della corsa in montagna, nel pomeriggio di sabato 26 luglio il Giir di Mont Young è pronto a far assaggiare la passione del mountain running a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. Confermato anche per il 2025 il C.A.M.P. Team di Mont, per dare l’opportunità a tutti i corridori della 32 Km di creare il proprio team di amici e tentare di aggiudicarsi un premio esclusivo.

Che si decida di partecipare per sfidare i campioni del circuito di coppa del mondo, per vivere l’atmosfera degli alpeggi in festa o semplicemente per superare se stessi, a Premana ogni atleta è un protagonista. Il tifo, i sentieri, i panorami e un’intera comunità in azione sono “accoglienza” allo stato puro: il Giir di Mont è molto più di una gara, è un’esperienza che segna indelebilmente chi corre, chi guarda e chi organizza. E non si può mancare.

È possibile iscriversi con agevolazioni a scaglioni per il Giir di Mont 32 Km, gli early bibs sono disponibili fino all’11 maggio. Le iscrizioni chiuderanno il 22 luglio alle 23:59 con pacco gara garantito ai primi 400 iscritti. Per il Giir di Mont 18 Km sono previsti due scaglioni di quota con chiusura alle 23:59 del 22 luglio. Per il Giir di Mont Young è possibile iscriversi dal 28 aprile fino alle 23:59 del 22 luglio attraverso il portale FIDAL, se si vuole partecipare al campionato italiano con la propria società, oppure attraverso il portale ENDU.

Modalità di iscrizione, regolamenti, tracce GPS dei percorsi e tutte le informazioni su www.giirdimont.it