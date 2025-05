“GREENLAB” PREMANA, GIOVANI E ALPINI INSIEME PER L’AMBIENTE

PREMANA – Nel pomeriggio di martedì 29 aprile a Premana si è svolto GreenLab, un laboratorio all’insegna della sostenibilità ambientale, della cittadinanza attiva e della collaborazione tra generazioni, promosso dal polo educativo NorthernLand, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Premana, che ha coinvolto una ventina di ragazzi volenterosi e motivati.

I ragazzi sono stati guidati dalle educatrici del polo educativo NorthernLand, che hanno cercato di unire i temi proposti durante tutto l’anno scolastico – come il riciclo, la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente – a momenti di lavoro concreto, creando un’esperienza formativa e coinvolgente.

Affiancati dai volontari del Gruppo Alpini, i ragazzi si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia del parco giochi e alla valorizzazione dello spazio pubblico con piccoli lavori di manutenzione. Hanno lavorato con impegno e spirito di squadra, dimostrando che anche i piccoli gesti, se condivisi, fanno la differenza, non solo per sé stessi, ma per la comunità intera.

Il Gruppo Alpini di Premana ha portato un contributo fondamentale all’iniziativa, supportando le attività con esperienza e trasmettendo ai più giovani i valori del volontariato e dell’amore per il proprio territorio.

A conclusione del pomeriggio, è stata offerta ai ragazzi una merenda, momento conviviale che ha rafforzato il senso di comunità e ha permesso di chiudere l’esperienza in modo festoso e partecipato.

GreenLab si inserisce in un più ampio percorso di educazione ambientale promosso dal Polo NorthernLand, gestito dalla Cooperativa Sociale Sineresi, e da tutti gli spazi educativi dell’Ambito di Bellano. Fondamentale il supporto dell’Istituto Comprensivo di Premana, che ha promosso l’evento agli studenti, e del comune di Premana, che ha fornito il supporto logistico.

Tutto ciò dimostra come la collaborazione tra scuola, amministrazioni comunali, associazioni e territorio possa diventare un motore di cambiamento positivo, partendo proprio dai più giovani.