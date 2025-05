CONSIGLIO A BARZIO: VOLONTARI CIVICI, ACCORDO COL POLI PER ARREDO URBANO

BARZIO – Il recente consiglio comunale di Barzio ha adottato un regolamento per disciplinare l’attività dei cittadini che prestano servizio volontario per la collettività con mansioni di manutenzione e assistenza varia.

“L’impegno con cui molti concittadini si stanno dedicando alla cura del bene comune ci inorgoglisce – afferma la giunta del sindaco Andrea Ferrari – e a tutti loro va il nostro ringraziamento più sincero. Adottare un Regolamento e un Albo in cui formalizzare nomi e mansioni affidate va innanzitutto nella direzione di tutelare loro stessi, dotandoli di una copertura assicurativa adeguata. Si aggiunge poi l’aspetto delle responsabilità per chi avesse in consegna automezzi o chiavi. Il regolamento inoltre fa chiarezza sulla prestazione volontaria che dunque non prevede compensi né rimborsi spese”.

Spazio anche ad alcune variazioni di bilancio, significative delle intenzioni e delle priorità stabilite dalla giunta Ferrari. L’investimento più interessante riguarda uno schema d’accordo quadro triennale con il Politecnico di Milano per un valore di 35mila euro. Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito dell’università milanese accompagnerà il Comune di Barzio nella riqualificazione dell’arredo urbano fornendo supporto tecnico-scientifico per la definizione di strategie di eco-design calibrate ai prodotti di arredo urbano e rivestimento edilizio.