PLEBISCITO PER LA SETTIMANA CORTA ALLE MEDIE DI CREMENO E INTROBIO

INTROBIO/CREMENO – Le famiglie della Valsassina stanno sollecitando l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Cremeno affinché venga introdotta la settimana corta per le scuole medie di Cremeno e Introbio. Nel periodo tra marzo e aprile, 313 genitori avevano aderito alla raccolta firme proposta per dare ai ragazzi “più tempo per la famiglia, per riposare e seguire i propri hobby/sport”, poi consegnata al dirigente scolastico Gianfranco Bonomi Boseggia, che ha quindi avviato un’indagine ufficiale tramite la piattaforma “Classe Viva”. L’iniziativa ha coinvolto tutte le famiglie con figli iscritti nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo di Cremeno.

L’indagine condotta dal dirigente scolastico si è conclusa il 15 maggio e i risultati parlano chiaro: l’85,99% dei partecipanti ha espresso parere favorevole al nuovo orario proposto dai genitori, che prevedrebbe lezioni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. Se si considerano solo gli alunni delle classi prime, che potrebbero beneficiare della modifica dal prossimo anno scolastico, la percentuale dei consensi è pari all’85,87%.

La decisione spetterà al collegio docenti e al consiglio d’istituto, che saranno convocati a breve, mentre Boseggia ha annunciato che chiederà un parere aggiuntivo ai sindaci dei comuni coinvolti.

“Adesso confidiamo nel buon senso delle istituzioni coinvolte – ha affermato la rappresentante dei genitori Valentina Baruffaldi, a seguito dell’annuncio del dirigente –. Noi genitori abbiamo fatto la nostra scelta e speriamo di essere tenuti in considerazione, noi ci crediamo”.