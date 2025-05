AFFIDO FAMILIARE: SERATA INFORMATIVA A MAGGIO DI CREMENO

MAGGIO DI CREMENO – Il Servizio Affido degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate organizza una serata informativa gratuita dedicata al tema dell’Affido Familiare, in programma per giovedì 12 giugno alle 20:45 al Centro per la Famiglia “Meraviglia” in piazza Santa Maria 18/19 a Maggio di Cremeno.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire il significato dell’affido, un’opportunità di accoglienza rivolta a minori provenienti situazioni di fragilità. L’affido rappresenta una concreta possibilità per tanti bambini e ragazzi di poter essere accompagnati nel riscoprire una nuova prospettiva di vita.

Durante la serata verranno presentate alcune tipologie di progetti promossi dal Servizio Affido e sarà possibile ascoltare le testimonianze di chi vive quotidianamente l’esperienza dell’affido.

Si darà risposta a domande come: serve essere davvero essere eccezionali per diventare affidatari? Chi può diventare famiglia affidataria Quanto dura un progetto di affido? Posso mettere a disposizione anche parte del mio tempo?

Iscrizione gratuita tramite la compilazione del form online . Per ulteriori informazioni: affido@impresasocialegirasole.org .

Il Servizio Affido, gestito da Impresa Sociale Girasole per conto dei tre Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate, si occupa, attraverso un’équipe multidisciplinare, di reclutare e accompagnare famiglie e persone singole lungo tutte le fasi del percorso di Affido: dall’informazione alla formazione, fino all’affiancamento costante del progetto di Affido, in integrazione con il Servizio Sociale Territoriale e la Tutela Minori.