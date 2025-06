LETTERA. “CAGNOLINA INVESTITA A PASTURO, STRADE COME PISTE”

Buongiorno,

Vi scrivo in relazione all’articolo “PASTURO, AUTO UCCIDE CAGNOLINA. “POTREBBE ACCADERE ANCHE A DEI BIMBI“.

Sono residente in via A. Manzoni a Pasturo e non posso che confermare quanto scritto; la via fa parte del centro storico del paese, è ovviamente stretta come le strade interne dei paesi Valsassinesi, ma viene utilizzata come fosse parte di una pista da gran premio da auto e moto.

Tempo fa all’inizio della via c’era il cartello dei 30Km/h però ora rimosso.

Mi piacerebbe dire alla signora che non dovrebbe aspettarsi delle scuse, ma dovrebbe sporgere denuncia; al di la che si tratti di un cane o di una persona ci sono delle regole e delle leggi, che qualcuno crei un danno a persone, animali o cose e pensi di poter andarsene come nulla fosse successo è inqualificabile.

Credo che anche l’amministrazione comunale vada chiaramente informata in modo da poter valutare l’accaduto per poter prendere opportune decisioni.

Grazie,

Alessandro Colombo

