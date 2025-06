RUBRICA FOTOGRAFICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “CITTÀ DI LUCE”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolato “Città di luce”.

L’autore le descrive così:

Sotto il cielo buio di giugno,

Una città di luce s’accende,

Migliaia di lucciole danzano,

Illuminando la notte che scende.

Brillano, svolazzano, si rincorrono,

Creando un incantevole spettacolo,

Una metropoli di stelle viventi,

Che illumina il bosco come un miracolo.

Ogni lucciola è una piccola fiamma,

Che si accende e si spegne nel buio,

Dando vita a una magica danza,

Che riempie l’aria di un dolce sussurrio.

Nelle notti di giugno, quando il cielo si tinge di un blu profondo, il bosco si trasforma in una vera e propria città di luce. Migliaia di lucciole svolazzano tra gli alberi, creando uno spettacolo incantevole e ipnotizzante. Ogni lucciola è una piccola fiamma vivente che si accende e si spegne ritmicamente, dando vita a una danza affascinante. L’aria è pervasa da un dolce e delicato sussurrio, come se le lucciole stessero comunicando tra loro. Questa città di luce sembra essere abitata da creature magiche, che illuminano la notte con il loro brillio. È uno spettacolo unico e suggestivo, che regala una sensazione di meraviglia e di connessione con la natura. Le lucciole creano un’atmosfera di magia e di mistero, trasformando il bosco in un luogo incantato, dove la luce e l’ombra si fondono in un delicato equilibrio. È uno spettacolo che lascia senza fiato, una vera e propria celebrazione della bellezza e della meraviglia della natura.

Foto scattata a Primaluna il 10/06/2025–

> TUTTE LE PUNTATE DELLA RUBRICA