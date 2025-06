ASD SPORT VALSASSINA DONA UN CANESTRO ALL’ASILO VENINI DI INTROBIO

INTROBIO – Un pomeriggio di sole, sorrisi e commozione ha fatto da cornice all’inaugurazione del nuovo canestro orizzontale donato dalla ASD Sport Valsassina all’Asilo Venini di Introbio. Un piccolo grande gesto pensato per far giocare i più piccoli, stimolare il movimento e, perché no, accendere già da ora la passione per la pallacanestro.

L’evento si è aperto con un momento toccante in ricordo di Lory, la storica cuoca dell’asilo, recentemente scomparsa. Le maestre le hanno dedicato parole affettuose e commosse, restituendo il ritratto di una figura amata e indimenticabile, che ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

In suo ricordo, i bambini hanno poi lanciato in cielo dei palloncini colorati, ciascuno con un messaggio speciale per Lory. I palloncini sono volati molto in alto accompagnati dallo sguardo stupito e sognante dei piccoli, che li hanno seguiti finché non sono spariti tra le nuvole. Un momento semplice ma profondamente toccante, vissuto con emozione da tutti i presenti.

Le maestre hanno poi voluto ringraziare la comunità tutta, e in particolare i genitori, per la loro presenza e partecipazione sentita, che ha reso ancora più speciale questo pomeriggio di festa.

È seguita la scoperta delle piastrelle decorate dai bimbi che a settembre inizieranno la scuola primaria. Una tradizione colorata e significativa, che celebra il passaggio verso nuove avventure.

Il sindaco Silvana Piazza ha portato il saluto dell’amministrazione, augurando buone vacanze a tutti i bambini. Nel suo intervento ha voluto rivolgere un pensiero affettuoso anche ai remigini, i bambini che a settembre faranno il loro ingresso nella scuola primaria: un termine dal sapore antico, pieno di tenerezza, che ha suscitato sorrisi e un pizzico di emozione tra i presenti.

In rappresentanza dell’associazione sportiva erano presenti i consiglieri Besnik Zefi e Fernando Manzoni, che hanno accolto con gioia l’entusiasmo dei bambini e il calore della comunità, felici di aver contribuito con un piccolo gesto a una grande giornata.

“Per noi del Basket – il commento dall’associazione – è un momento dal forte valore simbolico: un modo per essere parte attiva della vita del paese anche fuori dal campo. Speriamo davvero che quegli occhietti dolci e curiosi che oggi guardavano entusiasti il nuovo canestro, un domani possano ritrovarsi con noi, in palestra, a giocare, imparare e divertirsi”.

“Grazie di cuore all’Asilo Venini per l’accoglienza, alle maestre per l’umanità e la passione, e a tutti i bambini per il sorriso con cui sanno riempire ogni angolo del mondo”, hanno concluso.