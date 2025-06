OGGI POMERIGGIO LA 2ª VERTICAL PAGNONA-GRIERA

PREMANA – Oggi pomeriggio alle 15:30 prende il via la seconda edizione del “Vertical Pagnona-Griera“, gara di corsa in montagna interamente in salita ideata dalla polisportiva locale per festeggiare il suo 50° anniversario. Il percorso misura 3,5 km con un dislivello positivo di 935 metri, partendo dalla chiesa di Pagnona (810 m) e arrivando sopra il Rifugio Griera (1720 m), attraversando Subiale, Bedoledo e il Belvedere della Casniella.

Le iscrizioni sono possibili fino alle 14:30 presso il campo sportivo, dove è previsto il ritrovo dalle 14. La premiazione si svolgerà alle 17:15, con riconoscimenti per i primi 10 uomini e le prime 10 donne. Previsti bonus per chi riuscirà a battere i record stabiliti nel 2024: 38’38” da Mirko Sanelli e 44’49” da Arianna Tagliaferri.

RedSpo