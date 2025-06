TORNEO DÖL CHILE, BEN 15 RETI NELLE VITTORIE DI PAPA LEONE E IMBIANCROBUR

MARGNO – Tanti gol e grande agonismo in campo nelle partite del mercoledì sera per il Torneo Döl Chile, competizione calcistica organizzata in memoria di Achille Gobbi sul campo di Margno.

Nella prima partita della serata, che vede contrapporsi Papa Leone e Branca Menta, i primi trionfano con un netto 6 – 2.

Man of the Match di questa prima partita è Mattia Fabrizio della Papa Leone.

Il secondo match della serata vede in campo ImbiancRobur e Sterilstarna in una sfida senza storia, che si conclude con un impietoso 6 – 1.

Il miglior giocatore in campo di questa sfida è Andrea Curtoni dell’ImbiancRobur.

