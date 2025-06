XXXI GIIR DI MONT: IL 26 E IL 27 LUGLIO IL MONDO CORRE A PREMANA

PREMANA – In nessun altro luogo, una gara di corsa in montagna racconta così tanto di chi la vive. Il pittoresco borgo alpino di Premana, in provincia di Lecco, ospiterà la XXXI edizione del Giir di Mont, una delle gare di corsa in montagna più affascinanti e partecipate d’Europa, in programma a Premana il 26 e 27 luglio. “Il Giir”, questa l’abbreviazione usata tra i conoscitori e appassionati, non è solo una delle competizioni più impegnative e iconiche del panorama internazionale, è un’esperienza immersiva nel cuore autentico delle Prealpi Orobie, è una festa della montagna e delle sue genti, un viaggio che attraversa sentieri, paesaggi, tradizioni e una comunità intera, tra sport, natura e passione condivisa.

Per l’edizione XXXI, Premana sarà protagonista assoluta nel mondo del mountain running: la gara assegnerà infatti i titoli del Campionato del Mondo WMRA per le due specialità long mountain e short uphill e del Campionato Italiano FIDAL come prova unica e decisiva Only Up. Ma è il contesto che rende unico il Giir di Mont: una corsa tra tredici alpeggi vivi, presidiati, amati. Luoghi di storia, fatica, famiglia, che oggi diventano teatro di uno degli eventi sportivi più attesi della stagione.

UN PERCORSO DI FATICA E BELLEZZA: I TREDICI ALPEGGI DI PREMANA

Il tracciato di 32 km del Giir di Mont non è un semplice itinerario di gara, durissimo per la tecnicità con le sue erte salite e le ripidissime discese. È una mappa del cuore di Premana, che si apre ai corridori e al pubblico attraversando tutti e tredici gli alpeggi del paese. Nome dopo nome, si disegna l’anima del territorio: Alpe Chiarino, Alpe Barconcelli, Alpe Casarsa, Alpe Forno di sopra, Alpe Forno di sotto, Alpe Vegessa, Alpe Fraina, Alpe Caprecolo, Alpe Rasga, Alpe Premaniga, Alpe Solino, Alpe Piancalada, Alpe Deleguaggio.

Ogni alpeggio è una storia, ogni salita un ricordo, ogni discesa una promessa. In passato i Mónt erano il fulcro della stagione estiva, che con la transumanza del bestiame verso i pascoli d’altura, diventavano nuova residenza per intere famiglie che si trasferivano dal paese. Oggi questa attività di monticazione e produzione di prodotti caseari è ancora eseguita in alcuni alpeggi come l’Alpe Caprecolo o l’Alpe Barconcelli, anche se in chiave più moderna grazie ai collegamenti delle strade agrosilvopastorali. Ma i premanesi non hanno mai abbandonato il legame con gli alpeggi: li frequentano nei mesi estivi e intervengono con opere di cura delle infrastrutture e del territorio. Il Giir di Mont si inserisce in questo contesto diventando anche un’occasione per la manutenzione dei sentieri che li attraversano, ricordando la fatica di chi seguiva il bestiame ai pascoli e dando risalto ad un contesto ambientale e sociale che al giorno d’oggi si può considerare più unico che raro.

UNA COMUNITÀ CHE CORRE INSIEME

Premana è nota nel mondo per la lavorazione artigianale del ferro, ma chi la visita scopre molto di più: una cultura profonda, un senso di identità fortissimo, un’ospitalità sincera vissuta in prima persona ogni giorno da quasi duemilacinquecento abitanti, dagli anziani dalla storica memoria ai giovani fieri e attivi. Premana non è solo un semplice paese di montagna. È una comunità che nonostante sia cresciuta in un contesto isolato e ricco di scomodità, è stata forgiata da secoli di lavoro, passione e orgoglio, dove la fatica ha sempre avuto un valore profondo, identitario. Visitarla oggi significa scoprire un borgo unico nel suo genere che non ha mai smesso di camminare o, meglio, correre: un luogo che guarda al futuro, senza mai dimenticare la propria storia. Lo si capisce passeggiando per le sue vie, tra i cortili di pietra e le botteghe in cui si producono ancora oggi forbici, coltelli e utensili esportati in tutto il mondo. Lo racconta il nuovo Museo Etnografico Premana, dove tradizioni, oggetti e memorie si intrecciano per dare voce al passato e trasmettere saperi. Lo conferma in grande stile l’altra principale manifestazione premanese, “Premana Rivive l’Antico”, che nel mese di ottobre con cadenza biennale trasforma il borgo in un museo a cielo aperto, dove artigiani e figuranti riportano in vita antichi mestieri e sapori.

Tutte le manifestazioni del paese nascono da questo: dalla passione, dall’orgoglio e dalla visione. Durante il Giir di Mont oltre 500 volontari si attivano ogni anno per accogliere atleti da tutto il mondo, garantendo sicurezza, entusiasmo e una macchina organizzativa impeccabile. Chi corre è protagonista, dai campioni internazionali di corsa in montagna agli amanti del trail running, ma lo diventa anche chi non corre e semplicemente si ritrova qui ogni anno per incitare, festeggiare, vivere un’esperienza unica.

VIVERE IL GIIR: SENTIERI ESCURSIONISTICI E NUOVI PERCORSI BIKE

Per chi vuole vivere il Giir non da atleta ma da spettatore attivo, ci sono decine di sentieri escursionistici e nuovi percorsi bike per utenti di tutti i livelli che permettono di raggiungere gli alpeggi a piedi o in sella, immersi in panorami mozzafiato e nell’energia della gara.

Il fulcro della manifestazione è ovviamente la piazza della chiesa di Premana, dove sono collocati la partenza e l’arrivo della classica di 32 Km e della 18 Km e grazie all’allestimento del maxischermo sarà possibile seguire in diretta gli atleti senza nemmeno perdere un’azione. Ma l’emozione più grande è essere presenti lungo il percorso ad incitare gli atleti nel pieno delle loro imprese. Tifosi appassionati o spettatori escursionisti alla prima volta. Le zone consigliate per assistere alla gara sul percorso sono presso l’Alpe Vegessa e l’Alpe Premaniga, in cui sono presenti rifugi e ristori a cui appoggiarsi e, per unire lo spettacolo al panorama, imperdibile la Bocchetta Larec, la “Cima Coppi” del tracciato posta a ben 2063 mslm. Gli atleti che conoscono il tifo unico presente al Giir attendono tutto l’incitamento possibile per la scalata verso il valico che collega la Valvarrone alla Val Fraina, che nel giorno della gara sarà possibile raggiungere anche con il trasporto in elicottero da Premana.

Novità di quest’anno il Giir di Mont Uphill, un’affascinante salita di quasi 9 km dal fondovalle di Giabbio. Il percorso si snoda sul versante premanese della Valvarrone, attraversando il centro storico del borgo di Premana, salendo fino all’Alpe Premaniga per poi continuare sul percorso della 32 Km fino a raggiungere l’Alpe Solino (1618 m). Il “Balcon della valle” offre una vista incredibile che spazia dal Pizzo Tre Signori al Lago di Lugano. Qui sarà attivo un servizio bar e si potrà sostare in attesa dell’arrivo degli atleti sull’ultimo tratto di salita, godendosi lo spettacolare panorama che farà da sfondo all’incoronazione dei vincitori.

Tutte le informazioni logistiche per vivere la gara da spettatori al link: https://www.giirdimont.it/informazioni-logistiche-spettatori/

Queste sono solo alcune indicazioni per seguire gli atleti sui tracciati di gara, ma a Premana gli itinerari per i trekking sono pressoché infiniti. Inoltre, grazie al nuovo sviluppo turistico che contempla i tour in E-Bike, sono state recentemente ultimate le vie ciclo-pedonali dalla Val Fraina fino al passo Stavello, dalla Valvarrone fino ai Laghitt, la costa tra Valvarrone e Val Biandino, dal rifugio Ombrega nel comune di Casargo al maggengo Dalben nel comune di Premana. Queste, unite alle già presenti strade agrosilvopastorali, arricchiscono ulteriormente le possibilità per escursioni di tutti i livelli di difficoltà, considerando anche l’installazione di colonnine di ricarica per le biciclette elettriche presso il rifugio Casera vecchia di Varrone e il ristoro Peter in Vegessa in Valvarrone.

Non serve essere campioni per sentirsi parte di questa avventura. Basta esserci: a correre, a tifare, a scoprire.

UN TERRITORIO CHE PARLA CON IL LINGUAGGIO DELLA SOLIDARIETÀ

La natura internazionale del Giir di Mont ha permesso agli organizzatori di entrare in contatto con atleti di tutto il mondo. Negli ultimi anni la corsa in montagna si sta sempre più popolando di atleti africani, veri dominatori della corsa nelle specialità dell’atletica leggera, facendo scoprire ai premanesi il team Run2Gether. Questo ha fatto nascere una collaborazione concreta tra il Giir di Mont e Africa&Sport, che sostiene i bambini del villaggio keniano di Kiambogo, dove il team ha il proprio centro di allenamento. Grazie alla presenza degli atleti africani a Premana, sono state avviate iniziative solidali come raccolte di materiali sportivi, adozioni a distanza e molto altro. Lo sport diventa così strumento concreto di crescita, inclusione e speranza per oltre 300 bambini.

Anche quest’anno nel weekend del Giir di Mont ci sarà una raccolta di scarpe usate in buono stato che poi saranno spedite a Kiambogo.

Il Giir di Mont è anche questo: condivisione, comunità, solidarietà.

I “PAST” E I CORI DI PREMANA: FESTA, CULTURA, CONDIVISIONE E MEMORIA

A Premana, tra fine agosto e inizio settembre, torna una delle tradizioni comunitarie più autentiche: il “Past”, un grande banchetto collettivo celebrato negli alpeggi al termine della transumanza. Nato come festa di commiato e riconciliazione tra pastori, oggi il Past è molto di più: rappresenta l’anima popolare del paese, declinata in sapori, convivialità e canto.

Il menù è semplice ma generoso: una minestra di riso cotta nel brodo di carne (tradizionalmente pecora, oggi anche manzo) preparata in grandi calderoni di rame (gli stessi usati durante l’estate per bollire il latte) accompagnata da carne bollita, formaggi e vino. Le razioni, chiamate “part”, servono circa quattro persone e comprendono la minestra, il bollito e un contorno di verdure. La distribuzione avviene una volta che la minestra è pronta e ogni famiglia ritira le proprie porzioni per poi consumare il pasto in baita.

Dopo il Past, la festa continua fino a tarda notte. La vera protagonista è la musica corale spontanea, dove adulti e bambini intonano i “tiir”, canti che raccontano amore, lavoro, fede, montagna.

Il canto tradizionale spontaneo è “a voci spiegate”, senza accompagnamenti musicali. Alcuni brani sono locali, altri ripresi dalla tradizione alpina; tutti sono evocativi e partecipati, sono un atto di appartenenza collettiva, parte di un patrimonio immateriale vivente, sancito anche da registri e progetti di salvaguardia. Il canto corale a Premana è una tradizione che ha portato negli anni a sviluppare nuovi repertori e gruppi di cantori. Attualmente in paese ci sono tre gruppi organizzati che continuano a tramandare questa particolare dote. Il Coro Nives, un coro alpino di voci maschili che da quasi 70 anni si impegna in concorsi e concerti, nella settimana del Giir di Mont organizza ogni anno il “Concerto dell’accoglienza” con cui Premana abbraccia l’arrivo dei runners in paese. Il gruppo dei “Coscritti di Premana” che ha un repertorio più informale e accompagnato da fisarmoniche, anima sagre ed eventi nel circondario. Il gruppo “Cantà Promaan”, che si esibisce in contesti di eventi culturali e si pone come obiettivo quello di tramandare il canto spontaneo tipico premanese.

La natura stessa del Past era una volta quella di radunarsi a fine stagione in un momento di convivialità, di modo da potersi anche confrontare su eventuali attriti nati tra le famiglie durante il lavoro nei pascoli. Oggi la tradizione continua a vivere, seppur con motivazioni diverse, ma non come una festa statica o una recita: è un vero e proprio rito che unisce, cura ferite, rinsalda legami e introduce i giovani alla nuova vita d’alpeggio nel ricordo dei tempi che furono.

TRE GARE, TRE DIFFERENTI EMOZIONI, UNA SOLA ANIMA

Il Giir di Mont Uphill , sabato 26 luglio sarà valido sia come Coppa del Mondo WMRA “Short Uphill” , sia come Campionato Italiano FIDAL per la specialità Only Up , una gara in salita pura che metterà alla prova i grandi specialisti e metterà sotto la lente d’ingrandimento i talenti da selezionare per la Nazionale Italiana di Corsa in Montagna ad opera di Coach Paolo Germanetto.

, sabato 26 luglio sarà valido sia come , sia come per la specialità , una gara in salita pura che metterà alla prova i grandi specialisti e metterà sotto la lente d’ingrandimento i talenti da selezionare per la Nazionale Italiana di Corsa in Montagna ad opera di Coach Paolo Germanetto. Il Giir di Mont 32 Km , domenica 27 luglio, regina dell’evento, è anch’essa inserita nel calendario della Coppa del Mondo WMRA specialità “Long Mountain” . Una sfida dura, tecnica, entusiasmante, su un percorso che è ormai leggenda e che potrà essere seguita oltre che sui sentieri lungo tutto il percorso come da tradizione, oltre che in diretta streaming sui social del Giir di Mont e sul canale YouTube dell’Associazione Sportiva Premana, con l’entusiasmante commento di Silvano Gadin .

, domenica 27 luglio, regina dell’evento, è anch’essa inserita nel calendario della specialità . Una sfida dura, tecnica, entusiasmante, su un percorso che è ormai leggenda e che potrà essere seguita oltre che sui sentieri lungo tutto il percorso come da tradizione, oltre che in sui social del Giir di Mont e sul canale YouTube dell’Associazione Sportiva Premana, con l’entusiasmante commento di . Il Giir di Mont 18 Km, sempre domenica 27 luglio, offre invece un’opportunità a tutti di vivere l’atmosfera della gara su un tracciato meno impegnativo ma altrettanto suggestivo, senza cancelli orari, condividendo lo stesso tifo e la stessa passerella finale.

Torna anche il C.A.M.P. Team di Mont, formula a squadre per chi corre con amici o gruppi sportivi, per trasformare la gara in un’impresa da condividere, insieme per aggiudicarsi il premio speciale offerto da C.A.M.P.

Modalità di iscrizione, regolamenti, tracce GPS dei percorsi e tutte le informazioni su www.giirdimont.it