METEO. TEMPERATURE ALTE, MA OCCHIO AI TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il tempo sulla Lombardia continua a essere stabile grazie alla permanenza di un anticiclone subtropicale, con giornate che saranno soleggiate e temperature ben sopra la media stagionale. Le condizioni di convezione molto intensa, specie durante le ore diurne, daranno spazio alla possibilità di fenomeni temporaleschi durante tutte le giornate. Con l’avvicinarsi del fine settimana invece si prevede un cedimento della struttura anticiclonica che porterà a un aumento dell’instabilità e temperature massime in calo.

Martedì 1 luglio

Nuvolosità fortemente variabile, in pianura cielo da sereno a nuvoloso mentre sui rilievi la copertura nuvolosa sarà maggiore. Precipitazioni a carattere temporalesco su Alpi e Prealpi già dalla tarda mattinata, poi possibilità di estensione dei fenomeni a tutta la regione fino a sera. Temperature in calo. In pianura minime tra 20 e 25 °C °C, massime tra 35 e 38 °C. Zero termico tra 4200 e 4400 metri, in calo fino a 4000 metri e localmente anche 3900 metri. Venti in pianura prevalentemente deboli da est, in montagna deboli variabili. Rinforzi di vento associati ai fenomeni temporaleschi con raffiche anche molto forti. Disagio da calore in lieve calo sui settori settentrionali, altrove forte.

Mercoledì 2 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni nella notte isolate sulle Prealpi, dal mattino sotto forma prevalente di temporale sulle Orobie e sull’Appenino, ma attesi fenomeni anche altrove; nel pomeriggio temporali anche in pianura mentre in serata generale attenuazione dei fenomeni. Temperature in ulteriore lieve calo. In pianura minime intorno a 21 °C, massime intorno a 36 °C. Zero termico tra 3900 e 4200 metri. Venti da molto deboli a moderati variabili, con locali intensificazioni associati ai fenomeni temporaleschi. Disagio da calore in calo sui settori settentrionali e nordoccidentali.

Giovedì 3 luglio

Cielo sereno fino al pomeriggio, poi aumento della copertura nuvolosa in prevalenza alta. Precipitazioni deboli limitate ai settori prealpini orientali fino alla tarda mattinata; nel pomeriggio diffuse a buon parte della fascia alpina e prealpina e all’Appennino. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 4200 metri, in lieve rialzo nel pomeriggio a 4400 metri. Venti deboli o molto deboli variabili, sui rilievi a regime di brezza.