BARZIO, DICE ADDIO ANCHE IL TECNICO COMUNALE. SCEGLIE GALBIATE

Data pubblicazione 20 Maggio 2022

BARZIO – Più uscite d’emergenza che porte girevoli quelle di Palazzo Manzoni. Pare infatti che tanti escano e nessuno rientri dal Comune di Barzio, dove ora si deve affrontare la perdita di un altro dipendente di lungo corso: è il caso del tecnico comunale Matteo Novelli (al centro nella foto) che lascia la Valsassina per Galbiate.

Già in prestito ai piedi del Barro per 4 ore settimanali dal 1° febbraio, ora il geometra ha ottenuto il via libera per il trasferimento: tecnicamente si parla di “nulla osta definitivo ed incondizionato alla mobilità” che la giunta, riunitasi in videoconferenza il 16 maggio, ha concesso. A Galbiate, Novelli ritroverà nel ruolo di segretaria comunale Maria Grazia Padronaggio anche lei per tanti anni in servizio a Barzio.

A rendere note le intenzioni del tecnico comunale di dire addio a Barzio fu proprio il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia in un consiglio comunale di ottobre e proprio il rischio di perdere Novelli spinse la giunta ad inserire nell’organico del Comune l’esponente di maggioranza Stefano Goretti.

Tra pensionamenti, mobilità, trasferimenti e continuo approdo di personale in prestito, in via Alessandro Manzoni non si può dire che vi sia stabilità, con le comprensibili ripercussioni nel servizio ai cittadini.

C.C.