RIAPERTO L’UFFICIO TURISTICO DI BARZIO, 1.142 RICHIESTE IN POCHI WEEK END

BARZIO – Riaperto ufficialmente con una nuova gestione l’ufficio turistico di Barzio – con la possibilità, per chi intendesse promuovere eventi, annunci o altresì la propria attività, di lasciare nella sede di piazza Garibaldi i propri recapiti, volantini o locandine da appendere.

“Considerevoli le affluenze che si stanno verificando in queste ultime settimane” dichiara Angelo Tentori, 23enne di Primaluna studente in Analisi, Pianificazione e Gestione Sostenibile per il Territorio all’Università degli Studi di Milano che gestisce il servizio con la supervisione della vice sindaca Francesca Arrigoni Marocco. “Negli ultimi due mesi (in particolare, durante i fine settimana di maggio e giugno e durante la prima settimana trascorsa di luglio) sono passate a chiedere informazioni oltre mille persone – 1.142 per essere esatti”.

GLI ORARI

Per i mesi di luglio e agosto l’ufficio intende rimanere aperto la mattina dalle 9 alle 13 da martedì a domenica e il pomeriggio dalle 15 alle 18, da venerdì a domenica. Tuttavia, l’orario pomeridiano potrebbe variare prossimamente “al fine di meglio adeguarsi ai maggiori momenti di affluenza”.

RedBar