ADDIO A CATERINA BUZZONI: A 103 ANNI “NONNA RINA” ERA DECANA DI PRIMALUNA

PRIMALUNA – La comunità di Primaluna si stringe nel dolore per la scomparsa di Caterina Buzzoni vedova Maroni, conosciuta affettuosamente come“Nonna Rina”, che lo scorso 2 giugno aveva festeggiato il suo 103° compleanno circondata dall’affetto dei suoi cari.Una vita dedicata al servizio e alla gentilezza

Rina ha dedicato gran parte della sua esistenza al lavoro di cuoca nella scuola materna di Primaluna, un ruolo che ha svolto con grande dedizione e passione. La sua bontà d’animo e la disponibilità verso chiunque avesse bisogno l’hanno resa un punto di riferimento per tutta la comunità. Negli ultimi anni ha vissuto serena tra le sue figlie, tra Introbio e Primaluna, circondata dall’amore della famiglia.

Un esempio per tutta la comunità

Ogni anno l’amministrazione comunale di Primaluna ha voluto onorare Nonna Rina con un pensiero speciale.

Anche quest’anno, in occasione del suo compleanno, il primo cittadino Mauro Artusi (sopra) e la vicesindaca Claudia Paroli (a sinistra insieme alla decana) le hanno fatto visita, esprimendo parole di grande stima e affetto:

“Caterina è stata testimone di epoche diverse, attraversando momenti difficili e di rinascita con una forza e una saggezza uniche. Il suo sorriso luminoso ci ricorda che l’età è solo un numero quando il cuore resta giovane e lo spirito rimane vivace. È stato un onore rappresentare tutta la comunità nel celebrare i suoi 103 anni e nel ringraziarla per essere stata una fonte di ispirazione per tutti noi.”

I funerali

Rina lascia i figli Francesca, Marino con Franca, Deo con Vanda, Pia con Andrea, oltre a numerosi nipoti e pronipoti che custodiranno il suo ricordo nel cuore. I funerali si svolgeranno venerdì 11 luglio alle 10 nella chiesa prepositurale di Primaluna.

La sua vita lunga e ricca di significato rimarrà un esempio luminoso per tutta la comunità del paese di Centro Valle. “Nonostante tutte le difficoltà – la ricorda oggi Claudia Paroli -, portava sempre un sorriso disarmante e aveva occhi pieni di gioia, in tutte le occasioni in cui l’ho incontrata. Mi ha colpita fin dalla prima volta. Un modello di vita, Rina è stata un autentico esempio per tutti”.

