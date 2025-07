CASSINA, 63ENNE CADE IN MOTO: SOCCORSO IN ‘GIALLO’, ALL’OSPEDALE

CASSINA VALSASSINA – Alle 10:15 di oggi, venerdì 11 luglio, si è verificato un incidente stradale a Cassina lungo la Strada Provinciale 64, che ha coinvolto un centauro di 63 anni, caduto dalla moto. L’intervento di soccorso è stato attivato tramite la centrale operativa Soreu Laghi, con il supporto del Soccorso Centro Valsassina (SOCINT); il ferito è stato trasportato poco prima di mezzogiorno all’ospedale ‘Manzoni’ per le cure del caso.

Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni cliniche dell’uomo, ma l’intervento tempestivo dell’ambulanza introbiese ha permesso il trasferimento al nosocomio di Lecco in codice di emergenza “giallo”. Incidenti simili sulla SP64 non sono rari: in passato, cadute in moto a Cassina Valsassina hanno coinvolto persone di varie età, con condizioni che vanno da codice verde a giallo, segnalando una certa pericolosità della strada per i motociclisti.

Le autorità locali e i soccorritori raccomandano sempre la massima prudenza sulla SP64, una strada frequentata da motociclisti e automobilisti, soprattutto in condizioni di traffico o meteo avverse, per prevenire ulteriori incidenti.

RedCro