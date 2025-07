INCIDENTE A CASSINA: AUTO FUORI STRADA, DUE LE PERSONE COINVOLTE

CASSINA VALSASSINA – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, a Cassina Valsassina. L’allarme è scattato alle 13:30 circa in località Mezzacca, dove un veicolo è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Dinamica e soccorsi

Coinvolte due persone : una donna di 66 anni e un uomo di 78 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Valsassina da Balisio .

Le operazioni di soccorso sono state rapide: le persone coinvolte sono state assistite e stabilizzate sul luogo dell’incidente.

Trasporto in ospedale

Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Lecco per ulteriori accertamenti.

L’arrivo al pronto soccorso del ‘Manzoni’ è stato registrato alle 14:44. Al momento non sono note le condizioni dettagliate dei due pazienti, uno dei quali è stato valutato in codice ‘giallo’.

Approfondimenti in corso

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Seguiranno aggiornamenti su Valsassinanews non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

