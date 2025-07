VALSASLEAKS. OGGI QUEL LUPO “TUTTO DA RIDERE” SU UN BLOG DELLA VALLE

VALSASSINA – Prosegue la nostra rubrica di segnalazioni “imbarazzanti”. Questa volta, da Centro Valle arriva un leak davvero cattivissimo, spietato diremmo. Quasi l’azzannare di un lupo. E proprio di lupi si parla, in margine a un recente convegno sul “ritorno” di questo animale nei nostri territori (qui il servizio realizzato a giugno da VN).

VALSASLEAKS 2025/1

Attenti al lupo (e a chi ne scrive)

“Troverei divertente, se il tema non fosse maledettamente serio – annota l’anonimo lettore che ci informa – questo che stento a definire un articolo: in realtà appare un temino oltretutto scritto male e dai contenuti molto dubbi, tratto da un vostro presunto concorrente, un blog introbiese che qui parla del lupo in un modo che non riesco nemmeno a definire”.

Il segnalatore ci invia il passaggio che descrive come “definitivo” di questo resoconto della serata.

Ecco la descrizione para-scientifica della pericolosità del povero lupo:

Abbiamo così scoperto, in un sol colpo, l’esistenza della famosa Gazzella della Grigna, la prevalenza della manza sul manzo tra le vittime del lupo e ancora imparato il concetto di isolamento all’aperto (nel bosco) dei bambini.

Istruttivo, senza dubbi. E sì, divertente – come afferma il nostro lettore.

Per la scientificità, si consiglia di riprovare.

VN

