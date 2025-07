L’AUTOBUS DELLE 6 NON PASSA, LA SEGNALAZIONE DA BARZIO

Buongiorno Signor Direttore,

volevo segnalare l’ennesimo disservizio nel trasporto pubblico locale. Questa mattina dovevo scendere a lavorare nel capoluogo e come ogni giorno lavorativo mi sono recato alla fermata di Barzio Via Milano in attesa dell’autobus delle 6.06 per Lecco. Dopo aver atteso invano per circa 20 minuti l’arrivo dell’autobus, che non è mai arrivato, ho dovuto raggiungere il posto di lavoro con un altro mezzo.

Mi auguro che vengano presi gli opportuni provvedimenti per tutelare gli utenti che troppo spesso subiscono sulla propria pelle i disservizi!

Lettera firmata