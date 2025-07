AL CFP AMBIMA LOMBARDIA CELEBRA 10 ANNI DI FORMAZIONE, 450 I PARTECIPANTI

CASARGO – È in corso nella storica sede dell’Istituto Alberghiero di Casargo il decimo soggiorno formativo organizzato da AMBIMA Lombardia, (Associazione Nazionale delle Bande Musicali Autonome) che quest’anno ha coinvolto oltre 450 partecipanti provenienti da diverse province lombarde, tra cui Monza e Brianza, Lodi e Cremona.

Distribuiti in cinque gruppi settimanali, i partecipanti – dai bambini di 9 anni fino ai senior over 70 – prendono parte a un’esperienza immersiva di studio, musica d’insieme e vita comunitaria, che si conclude ogni settimana con un concerto finale aperto al pubblico e alle famiglie, ospitato nell’auditorium della struttura. In tutto, sono previsti cinque concerti da inizio luglio e fine agosto.

“Anbima è ospite del Cfpa di Casargo dal 2016 – ricorda Marialores Galli, consigliere regionale di Anbima Lombardia – questa struttura è ottima per le molteplici aule che offre, fondamentale per noi per permettere ai ragazzi di suonare divisi in gruppo, ognuno con il proprio strumento. Abbiamo giovani che suonano il flauto, altri il clarinetto, trombe, percussioni e saxofoni, che appartengono a bande provenienti da tutta la regione Lombardia. Alcuni si conoscono proprio qui, durante il campus estivo.”

L’iniziativa ha visto una crescita costante in numeri e partecipazione, si è consolidata come un appuntamento fondamentale nella formazione musicale bandistica in Lombardia. Dalla prima edizione con un solo turno e circa 100 partecipanti, si è passati nel tempo a una struttura più articolata, con divisione tra fasce d’età e l’adesione progressiva di nuovi territori. Solo i gruppi dei più giovani contano oggi oltre 90 iscritti per turno.

“Negli ultimi anni abbiamo cercato di rivolgerci ai giovani – spiega Enrico Piccinini, vicepresidente di Anbima Lombardia – Il valore delle bande sta nel mettere insieme diverse generazioni. In una banda puoi trovare sia ragazzini di 10 anni che anziani di 80. Suonare insieme significa ascoltare gli altri: la musica è un linguaggio universale, che unisce le persone indipendentemente dalla loro età, lingua o condizioni sociali.” Ogni settimana di soggiorno si conclude con un concerto aperto al pubblico presso l’auditorium del CFPA, un’occasione per condividere con famiglie e visitatori il lavoro svolto. I concerti finali, cinque in tutto, testimoniano l’intenso percorso formativo svolto da ciascun gruppo.

Il 2025 è un anno importante per Anbima: si celebrano infatti i 70 anni dalla fondazione nazionale dell’associazione, nata nel 1955. Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) è presente in 18 regioni e rappresenta oltre 76.000 iscritti in Italia. Solo in Lombardia, le bande affiliate sono 302, con oltre 16.000 tesserati.