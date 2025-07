MALTEMPO IN VALLE, STRADE ALLAGATE E LA GRIGNA BIANCA DI… GRANDINE

VALSASSINA – La forte ondata di maltempo che ha colpito il Lecchese in questo giovedì 24 luglio non ha risparmiato la Valsassina, anzi.

Va detto in premessa che al momento non risultano danni particolari e nemmeno incidenti causati da pioggia, grandine e smottamenti – che pure si sono manifestati – in particolare nel tardo pomeriggio. Le strade, in alcuni casi ricoperte d’acqua, risultano tutte percorribili (alcune con qualche difficoltà).

La zona di Pasturo pare essere l’epicentro della “bomba d’acqua”. Nel video sotto, tratto dai social, il momento di maggiore crisi alla rotonda del ‘Glicine’:

–

Osservata da tanti la Grigna letteralmente imbiancata: non si tratta ovviamente di neve bensì della copertura da parte della tanta grandine depositatasi.

–

Continuano ad arrivare immagini dai nostri lettori, ve le proponiamo in pagina mentre la redazione di VN sta lavorando alla ricerca di notizie a proposito di eventuali situazioni difficili nel nostro territorio.

–

LECCO E CALOLZIO (MERIDIANE E LAVELLO):