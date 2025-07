INTROBIO, LITE TRA LUI E LEI: IN “GIALLO” ALL’OSPEDALE CI FINISCE IL 28ENNE

INTROBIO – Notte movimentata a Introbio, dove nelle prime ore di oggi domenica, precisamente alle 2:10, si è registrata una violenta lite in strada tra un uomo e una donna. Teatro dell’episodio viale della Vittoria, dove la situazione è rapidamente degenerata in una vera e propria aggressione.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato il giovane di 28 anni ad avere la peggio nello scontro, rimediando traumi tali da richiedere il trasporto al Pronto Soccorso in codice giallo, indice di condizioni mediamente gravi – ma non in pericolo di vita. A soccorrere il malcapitato e successivamente trasportarlo all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco i volontari del Soccorso Centro Valsassina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Comando di Lecco, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e riportare la calma.

Restano da chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le motivazioni che hanno scatenato la lite: le indagini delle forze dell’ordine sono in corso. Data la delicatezza della vicenda, vengono omessi dall’articolo ulteriori particolari – anche se non escludiamo aggiornamenti sulle condizioni del ferito.

RedCro