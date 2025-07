DISERTIAMO IL SILENZIO: IN VALSASSINA LE CAMPANE RISUONANO PER LA PACE

VALSASSINA – Domenica sera, alle 22, le campane delle parrocchie delle comunità valsassinesi di Maria Regina dei Monti e Madonna della Neve, sparse tra l’Altopiano e la bassa Valle, e quelle dell’Alta Valle hanno rotto il silenzio notturno con un messaggio forte e universale: la richiesta di pace per Gaza e per tutte le popolazioni colpite dalla guerra. L’iniziativa, lanciata dal movimento cattolico per la pace Pax Christi con lo slogan “Disarmiamo il silenzio”, ha visto una pronta e sentita adesione in ampia parte della Valsassina, dove quasi tutte le comunità locali si sono unite per dare voce a un sentimento di solidarietà che travalica confini e distanze.

Così, nel cuore della notte, il suono delle campane ha avvolto frazioni e paesi: un gesto semplice ma carico di significato, per superare l’indifferenza e invitare alla preghiera, alla riflessione e all’impegno contro ogni forma di violenza. In molti si sono affacciati alle finestre e alle porte, ascoltando in raccoglimento o condividendo un momento di comunità nel segno della pace.

L’appello di Pax Christi – “La situazione a Gaza sta precipitando sempre di più. Disertiamo il silenzio: facciamo suonare le nostre campane!” – è stato accolto anche dalla maggior parte delle parrocchie valsassinesi, che hanno condiviso la necessità di non restare in silenzio di fronte alle sofferenze degli ultimi.

RedRel