CALCIO LECCO: ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO L’OSPITALETTO

LECCO – Ieri la Lega Pro ha comunicato ufficialmente il calendario del Girone A del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Come per la Coppa Italia , il primo avversario della Calcio Lecco sarà l’Ospitaletto Franciacorta.

Questo il calendario completo relativo ai blucelesti:

1ª giornata (24 agosto) — Lecco-Ospitaletto Franciacorta

2ª giornata (31 agosto) — Triestina-Lecco

3ª giornata (7 settembre) — Lecco-Dolomiti Bellunesi

4ª giornata (14 settembre) —Inter Under 23-Lecco

5ª giornata (21 settembre) — Lecco-Trento