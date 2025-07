BALLABIO FUTURA TORNA SUL CONSIGLIO. “L’AULA NON È UNO SFOGATOIO”

BALLABIO – “Il consiglio comunale del 28 luglio può essere suddiviso in due fasi. In un primo momento si sono discusse due nostre interrogazioni e diversi punti all’ordine del giorno: l’approvazione del regolamento per la sperimentazione dell’arma a impulsi elettrici (TASER), la chiusura della parte burocratica di una pratica relativa ad un parcheggio in zona Gera, aperta 50 anni fa e mai chiusa fino ad oggi. Nella seconda fase la discussione si è persa invece in una inutile recriminazione della maggioranza sulle dichiarazioni apparse sui giornali in occasione delle dimissioni dell’assessore Cereda”. Così in una nota la lista di opposizione di Ballabio Futura riesamina quanto avvenuto nel recente consiglio comunale …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS