RASSEGNA ORGANISTICA: DOMANI IL GIOVANE LUCA GORLA A PASTURO

PASTURO – Venerdì 1º agosto alle 21 nella Parrocchiale di Pasturo si terrà il tradizionale concerto in occasione della festa patronale di S. Eusebio con un ricco programma proposto dal talentuoso giovane organista Luca Gorla, protagonista alla tastiera dell’organo “Livio Tornaghi 1849” per la 53^ Rassegna Organistica Valsassinese.

Nato a Tradate (VA) nel 2001, Luca Gorla ha iniziato gli studi musicali all’età di sei anni. Formatosi dapprima presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, si è diplomato cum laude in Organo e Composizione organistica nella classe di E. Viccardi presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Ha successivamente conseguìto il post-gradum in organo sotto la guida di R. Marini presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma. Numerose sono le masterclasses d’interpretazione organistica a cui ha partecipato, tenute da docenti del calibro di A. Corti, F. Di Lernia, L. Ghielmi, M. Kjellgren, A. Liebig, L. Lohmann, G. Parodi, M. Radulescu, Kl. Schnorr, Ch. Stembridge, E. Viccardi, J- C. Zehnder. Ha inoltre seguito i “Corsi d’accordatura su strumenti storici a tastiera” tenuti da W. Chinaglia. Ha tenuto numerosi concerti organistici, sia in Italia che all’estero, figurando all’interno di rassegne quali: Kirchenmusik (Bachstadt Ohrdruf, Germania), Pontremoli Organ Festival, Percorsi d’organo in provincia di Como, Autunno organistico nel Lodigiano, Musica intorno al Fiume, Festival organistico del Salento, Angelus (Cattedrale di Como), Rassegna Giuseppe Zelioli (Lecco), Omaggio a Luigi Toja (Rho), Pietre Sonore (Genova), Itinerari Organistici “G. Piombini” (Bologna), ArmoniosaMente (Modena), Bianchi Castelli d’aria (Pesaro), Il Suono delle Pietre (Canosa di Puglia). Nel settembre 2019 è risultato vincitore del terzo premio (nella propria categoria) del Primo concorso organistico internazionale “Fondazione Friuli” per giovani organisti. Finalista nella sezione “Organo” del Premio nazionale delle arti 2019, è stato insignito di una speciale menzione da parte della giuria. Nel marzo 2025 ha vinto il secondo premio all’VIII edizione del concorso organistico internazionale “Organi Storici del Basso Friuli”. È socio fondatore dell’associazione “Accademia Organistica Lombarda” (aps) nonché direttore artistico del “Festival Organistico delle Province Lombarde”. Svolge il ruolo di organista presso la parrocchia dei “SS. Pietro e Paolo” in Rovello Porro (CO) all’organo “G. Steinmann” del 1982. Insegna organo ed improvvisazione organistica presso la Scuola Diocesana di Musica e Sacra Liturgia di Como. È inoltre titolare della cattedra di Ear Training e di una delle cattedre d’organo presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra a Milano.

Informazioni e aggiornamenti sui concerti della Rassegna Organistica Valsassinese vengono pubblicati sui canali social Facebook e Instagram o sul sito internet ufficiale: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it