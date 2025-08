ANTONIA POZZI, “VIVO DELLA POESIA”: DEBUTTO NAZIONALE A PASTURO

PASTURO – Sabato 11 ottobre il teatro “Bruno Colombo” di Pasturo farà da palcoscenico al debutto nazionale del monologo teatrale “Vivo della poesia”, uno spettacolo interamente dedicato alla poetessa Antonia Pozzi. Questo esordio rappresenta un evento di grande rilievo per il piccolo centro lecchese che diventa così crocevia culturale per la prima nazionale di un’opera incentrata su una delle figure più intense e misteriose della poesia italiana del Novecento. Il monologo, curato nei testi da Chiara Pasetti, porterà sul palco la voce profonda delle poesie della Pozzi, interpretate dall’attrice Lisa Galantini e affidate alla regia di Alberto Giusta. Ad arricchire lo spettacolo, le musiche e la scenografia di Valentina Amandolese.

“Vivo della poesia” è una produzione dell’associazione culturale “Le Rêve et la vie”, realizzata in collaborazione con “Humanities Forum”, Nino Aragno Editore e il Comune di Pasturo. La scelta del paese di Centro Valle come luogo per la prima assoluta assume un significato particolare: Pasturo, già legato alla memoria della poetessa, diventa ora trampolino per la diffusione della sua opera, grazie anche all’appassionato lavoro di Chiara Pasetti che, come lei stessa sottolinea, da anni studia e promuove la figura di Antonia Pozzi attraverso scritti, conferenze e mostre.

Sarà quindi Pasturo a ospitare per primo uno spettacolo che promette di restituire la voce e l’intensità di una poetessa ancora oggi capace di parlare al presente con le sue parole forti e delicate.

RedCult