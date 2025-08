LARES BRUSAA 2025: FESTA A CRANDOLA PER I 60 ANNI DELLA CAPPELLA

CRANDOLA VALSASSINA – “Per quest’anno non cambiare… stesso monte, stesso Lares!”: è con questo spirito che si è svolta anche quest’anno la tradizionale festa al Lares Brusaa, un appuntamento attesissimo da tutta la comunità. Una splendida giornata di sole ha accompagnato i tantissimi presenti, rendendo l’atmosfera ancora più speciale.

Il prato, solitamente silenzioso e abitato solo dalla storica cappelletta, si è riempito di voci, sorrisi, preghiere e condivisione. Quest’anno, però, c’era un motivo in più per festeggiare: il 60° anniversario della costruzione della cappella, ricordato con emozione durante l’omelia di don Emanuele. Per l’occasione, un gruppo di volontari si è impegnato con grande cura in un restyling che ha restituito splendore a questo piccolo, ma prezioso, simbolo di fede e comunità.

Un altro momento significativo è stato la posa di una corona commemorativa, voluta insieme al sindaco di Crandola Matteo Manzoni, per rendere omaggio ai caduti. Un gesto semplice ma profondo, che ha unito presente e memoria in un abbraccio collettivo. Durante la celebrazione non è mancato “un pensiero per chi quest’anno non era più con noi, ma che – come ha sottolineato Don Emanuele – sicuramente ha contribuito, da lassù, a regalarci una giornata così luminosa e serena”.

“Un grande grazie – concludono gli organizzatori – va a tutti i volontari, a chi ha lavorato dietro le quinte e naturalmente a tutti i partecipanti, perché è proprio la presenza e la partecipazione di ciascuno a rendere il Lares una vera festa di comunità”.