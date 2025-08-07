TORNEO DEI COMUNI: INTROBIO ED ESINO TRIONFANO, IN LOTTA PER IL TITOLO

PRIMALUNA – Ben 9 le reti totali nelle due semifinali disputatesi mercoledì 6 agosto all’oratorio di Primaluna, per decretare i migliori team del 5º torneo estivo di calcio tra i Comuni della Valsassina. Introbio ha superato la compagine di Cremeno/Cassina con un netto 3-1, mentre la seconda sfida della serata ha visto la Vittoria per 3-2 di Esino Lario su Premana, al termine di una sfida combattuta.
Domani sera, venerdì 8 agosto, spazio dunque alle finali, che regaleranno il titolo alla squadra più forte della Valle: alle 21 la sfida per il 3º e 4º posto tra Cremeno/Cassina e Premana, alle 22 il gran finale: Introbio-Esino Lario.
RedSpo