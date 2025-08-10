PARCHETTO ANCORA CHIUSO AD INTROBIO: “SE NON È PRONTO, TANTO VALE”

INTROBIO – “Come si può chiudere un parchetto nel mese di agosto? Dovevano riaprirlo in due giorni, e invece bisognerà attendere fino all’11” commenta Roberto, villeggiante da oltre vent’anni a Introbio, che preferisce non comparire in fotografia.

L’intervento al parchetto di Viale della Vittoria, necessario per garantire un accesso sicuro, era previsto inizialmente tra il 5 e il 7 agosto. I giochi sono già stati sistemati, ma l’area resta comunque chiusa: oggi, 10 agosto, i nastri rossi sono ancora tirati e l’ordinanza è ancora in vigore.

“Oggi non si vede alcun segno di apertura imminente. Mi ritrovo a dover prendere la macchina e andare a Moggio per portare i miei nipoti a giocare. Se non è ancora pronto, tanto vale” conclude Roberto, che si domanda quando finalmente il parco sarà accessibile.

Una domanda condivisa anche da altri frequentatori abituali del parchetto, che lamentano il disagio di non poter usufruire dell’area proprio nel pieno della stagione estiva.

RedInt