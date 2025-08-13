RASSEGNA ORGANISTICA, A TACENO STASERA CONCERTO COL GIOIELLO DEL 1824 

La controfacciata ospita la cantoria ottocentesca in legno intagliato e dorato con sobria decorazione a colonne con capitelli dorati. L’organo con tamburo fu costruito nel 1824 da Eugenio Biroldi grazie a un lascito disposto nel 1823 da Giovanni Maria Petralli di Piano.

Nell’assemblaggio delle 619 canne furono riutilizzate parti del preesistente strumento settecentesco. Il prospetto di facciata è in un solo campo di 25 canne con bocche allineate; l’intervento di restauro più significativo è stato condotto da Emilio Piccinelli nel 1987. La cupola affrescata sopra la navata è caratterizzata dalla raffigurazione degli angeli musicanti tra cui l’angelo che suona l’organo; essa è divenuta nel tempo il simbolo della Rassegna Organistica Valsassinese.

La settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da altri due importanti appuntamenti: il 15 Agosto organo e soprano a Moggio e il 16 agosto concerto di organo a Barzio.

Riccardo Quadri è nato a Como nel 1998. In contemporanea agli studi musicali al Liceo T. Ciceri di Como, si è diplomato in Organo alla Scuola Diocesana di Musica e Sacra Liturgia L. Picchi di Como con Alessandro La Ciacera. Nel 2020 ha conseguito il diploma triennale in Organo con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Como, studiando con Enrico Viccardi e Adriano Falcioni. Ha proseguito gli studi organistici con Stefano Molardi al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, dove ha conseguito il Master of Arts in Music performance.

Dal 2024 è organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo a Lugano; è inoltre organista alla chiesa del Gesù di Como. Collabora con la Scuola Corale della Cattedrale di Lugano, come accompagnatore e maestro dei Pueri Cantores, e dirige la corale della parrocchia di San Michele in Cavallasca (CO). Ha partecipato a diversi concorsi, concerti, eventi e masterclasses (con A. Liebig, S. Molardi, E. Viccardi, L. Ghielmi, L. Lohmann, B. Van Oosten, W. Zerer), esibendosi sia come solista che come membro di varie formazioni. Ha suonato per molte rassegne organistiche tra le quali gli Angelus del Duomo di Como, i Vespri nella Chiesa di S. Alessandro a Milano, “Antichi Organi Varese”, la Rassegna Organistica Valsassinese ed il Malta Organ Festival. Nel 2019 ha vinto il 2° premio ex-aequo nella categoria 1998-1999 al Primo concorso per giovani organisti “Fondazione Friuli” di Tricesimo (Udine); nel 2021 ha vinto il 2° premio al Secondo concorso organistico internazionale “Fiorella Benetti Brazzale – Città di Vicenza”.